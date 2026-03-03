LA NACION

Clima en ciudad de Neuquén hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 4 de marzo de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este miércoles 4 de marzo, la temperatura rondará entre 12 y 22;

El pronóstico del tiempo para ciudad de Neuquén para el 4 de marzo.
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Neuquén, indica que hoy 4 de marzo el cielo estará algo nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 14 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Neuquén se presentaría sin lluvias, y los vientos del sur correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 27 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:18 y se pone a las 20:10.

Pronóstico del tiempo en Neuquén para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará algo nublado y los vientos del sector sudoeste tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 22 grados.

A la noche, el clima rondará los 20 grados, mientras que los vientos serán del este a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

