Clima en ciudad de Neuquén hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 4 de noviembre de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este martes 4 de noviembre, la temperatura rondará entre 15 y 25;

El pronóstico del tiempo para ciudad de Neuquén para el 4 de noviembre.
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Neuquén, indica que hoy 4 de noviembre el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 20 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Neuquén presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del sur correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 26 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:20 y se pone a las 20:12.

Pronóstico del tiempo en Neuquén para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector sudoeste tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 25 grados.

A la noche, el clima rondará los 19 grados, mientras que los vientos serán del este a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del el 10 por ciento para esta franja del día..

