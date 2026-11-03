Clima en ciudad de Neuquén hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 4 de noviembre de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este miércoles 4 de noviembre, la temperatura se mantendrá entre 11 y 24; descartan lluvias durante la jornada
- 1 minuto de lectura'
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Neuquén, indica que hoy 4 de noviembre el cielo estará algo nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 15 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Neuquén se presentaría sin lluvias, y los vientos del SO correrán a una velocidad de entre 32 y 41 kilómetros por hora. La humedad sería del 28 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 06:21 y se pone a las 20:11.
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector SO tendrán velocidades estimadas entre 32 y 41 km/h. La temperatura pronosticada sería de 24 grados.
A la noche, el clima rondará los 18 grados, mientras que los vientos serán del SO a una velocidad de 32 y 41 kilómetros por hora. No se esperan lluvias para esta franja del día
- 1
- 2
Antonela Roccuzzo celebró los 14 años de Thiago Messi con un video “bien argento”: “Lo grande que estás”
- 3
Conmoción en el rugby por la muerte del exjugador cordobés Fernando Villarnovo en Australia
- 4
Erika Eleniak y la página de contenido para adultos que podría llevarla a ganar un millón de dólares: “Me siento empoderada”