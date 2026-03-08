LA NACION

Clima en ciudad de Neuquén hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 9 de marzo de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este lunes 9 de marzo, la temperatura rondará entre 16 y 25; la probabilidad de lluvias rondará el 10 por ciento

El pronóstico del tiempo para ciudad de Neuquén para el 9 de marzo
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Neuquén, indica que hoy 9 de marzo el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 16 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Neuquén presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del norte correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 50 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:23 y se pone a las 20:02.

Pronóstico del tiempo en Neuquén para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector norte tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 23 grados.

A la noche, el clima rondará los 25 grados, mientras que los vientos serán del este a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 10 y 40 por ciento para esta franja del día..

