Clima en San Martín de los Andes hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 1 de enero de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este jueves 1 de enero, la temperatura rondará entre 16 y 28;

El pronóstico del tiempo para San Martín de los Andes para el 1 de enero.
El pronóstico del tiempo para la ciudad de San Martín de los Andes, indica que hoy 1 de enero el cielo estará despejado por la mañana y la temperatura rondará entre 21 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de San Martín de los Andes se presentaría sin lluvias, y los vientos del oeste correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 22 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:19 y se pone a las 21:18.

Pronóstico del tiempo en San Martín de los Andes para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará despejado y los vientos del sector sur tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 28 grados.

A la noche, el clima rondará los 20 grados, mientras que los vientos serán del oeste a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

