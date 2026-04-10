Clima en San Martín de los Andes hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 11 de abril de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este sábado 11 de abril, la temperatura rondará entre 7 y 14; descartan lluvias durante la jornada
- 1 minuto de lectura'
El pronóstico del tiempo para la ciudad de San Martín de los Andes, indica que hoy 11 de abril el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 7 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de San Martín de los Andes se presentaría sin lluvias, y los vientos del oeste correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 30 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 08:10 y se pone a las 19:23.
Pronóstico del tiempo en San Martín de los Andes para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector oeste tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 14 grados.
A la noche, el clima rondará los 10 grados, mientras que los vientos serán del oeste a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del el 10 por ciento para esta franja del día..
- 1
Así mueren las democracias. Los 9 pasos que convirtieron a Hungría en el país más autoritario y corrupto de la UE
- 2
Renunció el juez federal acusado de difundir mensajes antisemitas
- 3
“Tiene que andar”: el maíz que fue un éxito en Siberia ahora sorprende en la Patagonia
- 4
Sigue el fuego cruzado entre Simeone y Flick: del agradecimiento del alemán a su club a las “presiones” en Madrid