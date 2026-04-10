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Clima en San Martín de los Andes hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 11 de abril de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este sábado 11 de abril, la temperatura rondará entre 7 y 14; descartan lluvias durante la jornada

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El pronóstico del tiempo para San Martín de los Andes para el 11 de abril
El pronóstico del tiempo para San Martín de los Andes para el 11 de abril

El pronóstico del tiempo para la ciudad de San Martín de los Andes, indica que hoy 11 de abril el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 7 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de San Martín de los Andes se presentaría sin lluvias, y los vientos del oeste correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 30 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 08:10 y se pone a las 19:23.

Pronóstico del tiempo en San Martín de los Andes para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector oeste tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 14 grados.

A la noche, el clima rondará los 10 grados, mientras que los vientos serán del oeste a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del el 10 por ciento para esta franja del día..

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