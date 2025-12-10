LA NACION

Clima en San Martín de los Andes hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 11 de diciembre de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este jueves 11 de diciembre, la temperatura rondará entre 10 y 20;

El pronóstico del tiempo para San Martín de los Andes para el 11 de diciembre.
El pronóstico del tiempo para la ciudad de San Martín de los Andes, indica que hoy 11 de diciembre el cielo estará algo nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 14 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de San Martín de los Andes se presentaría sin lluvias, y los vientos del sudoeste correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 29 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:09 y se pone a las 21:08.

Pronóstico del tiempo en San Martín de los Andes para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará algo nublado y los vientos del sector sudoeste tendrán velocidades estimadas entre 32 y 41 km/h. La temperatura pronosticada sería de 20 grados.

A la noche, el clima rondará los 15 grados, mientras que los vientos serán del oeste a una velocidad de 42 y 50 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del el 10 por ciento para esta franja del día..

