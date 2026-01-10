LA NACION

Clima en San Martín de los Andes hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 11 de enero de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este domingo 11 de enero, la temperatura rondará entre 15 y 23;

El pronóstico del tiempo para San Martín de los Andes para el 11 de enero.
El pronóstico del tiempo para la ciudad de San Martín de los Andes, indica que hoy 11 de enero el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 17 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de San Martín de los Andes se presentaría sin lluvias, y los vientos del oeste correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 20 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:28 y se pone a las 21:17.

Pronóstico del tiempo en San Martín de los Andes para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector oeste tendrán velocidades estimadas entre 32 y 41 km/h. La temperatura pronosticada sería de 23 grados.

A la noche, el clima rondará los 18 grados, mientras que los vientos serán del sudoeste a una velocidad de 32 y 41 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

