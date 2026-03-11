Clima en San Martín de los Andes hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 12 de marzo de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este jueves 12 de marzo, la temperatura rondará entre 12 y 22; descartan lluvias durante la jornada
- 1 minuto de lectura'
El pronóstico del tiempo para la ciudad de San Martín de los Andes, indica que hoy 12 de marzo el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 15 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de San Martín de los Andes se presentaría sin lluvias, y los vientos del oeste correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 51 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 07:39 y se pone a las 20:11.
Pronóstico del tiempo en San Martín de los Andes para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector oeste tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 22 grados.
A la noche, el clima rondará los 19 grados, mientras que los vientos serán del oeste a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..
- 1
La inesperada respuesta de Guillermo Francella, tras los rumores de romance con Elba Marcovecchio
- 2
La guerra entre EE.UU., Israel e Irán se reduce a una pregunta: quién puede resistir más el costo del conflicto
- 3
¿Con la nuestra? Adorni, su esposa y la doble vara de la austeridad
- 4
Karina Milei se metió en el caso AFA y le respondió al abogado de la entidad: “Si son culpables tendrán que pagar”