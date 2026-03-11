LA NACION

Clima en San Martín de los Andes hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 12 de marzo de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este jueves 12 de marzo, la temperatura rondará entre 12 y 22; descartan lluvias durante la jornada

El pronóstico del tiempo para la ciudad de San Martín de los Andes, indica que hoy 12 de marzo el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 15 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de San Martín de los Andes se presentaría sin lluvias, y los vientos del oeste correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 51 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:39 y se pone a las 20:11.

Pronóstico del tiempo en San Martín de los Andes para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector oeste tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 22 grados.

A la noche, el clima rondará los 19 grados, mientras que los vientos serán del oeste a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

