Clima en San Martín de los Andes hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 13 de febrero de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este viernes 13 de febrero, la temperatura rondará entre 7 y 21;

El pronóstico del tiempo para San Martín de los Andes para el 13 de febrero.
El pronóstico del tiempo para la ciudad de San Martín de los Andes, indica que hoy 13 de febrero el cielo estará ligeramente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 12 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de San Martín de los Andes se presentaría sin lluvias, y los vientos del este correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 25 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:08 y se pone a las 20:51.

Pronóstico del tiempo en San Martín de los Andes para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará algo nublado y los vientos del sector noroeste tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 21 grados.

A la noche, el clima rondará los 17 grados, mientras que los vientos serán del oeste a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

