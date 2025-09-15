Clima en San Martín de los Andes hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 16 de septiembre de 2025
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este martes 16 de septiembre, la temperatura rondará entre 1 y 14;
El pronóstico del tiempo para la ciudad de San Martín de los Andes, indica que hoy 16 de septiembre el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 4 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de San Martín de los Andes se presentaría sin lluvias, y los vientos del oeste correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 45 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 07:46 y se pone a las 19:36.
Pronóstico del tiempo en San Martín de los Andes para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector sudoeste tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 14 grados.
A la noche, el clima rondará los 7 grados, mientras que los vientos serán del oeste a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..
Recomendaciones: qué hacer cuando hace frío extremo.
Se considera que hay temperaturas bajas extremas cuando la mínima puede poner en peligro la salud de las personas. En estos casos, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ofrece algunas recomendaciones para tener en cuenta:
- Tomar abundante cantidad de líquido caliente.
- Reforzar las normas de higiene para evitar el contagio de enfermedades como la gripe.
- Ventilar los ambientes del hogar para evitar la inhalación de monóxido de carbono.
- Usar ropa adecuada para bajas temperaturas.
- Mantenerse informado por las autoridades.
