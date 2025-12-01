LA NACION

Clima en San Martín de los Andes hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 2 de diciembre de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este martes 2 de diciembre, la temperatura rondará entre 8 y 22;

El pronóstico del tiempo para San Martín de los Andes para el 2 de diciembre.
El pronóstico del tiempo para la ciudad de San Martín de los Andes, indica que hoy 2 de diciembre el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 11 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de San Martín de los Andes se presentaría sin lluvias, y los vientos del oeste correrán a una velocidad de entre 32 y 41 kilómetros por hora. La humedad sería del 48 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:10 y se pone a las 20:59.

Pronóstico del tiempo en San Martín de los Andes para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector oeste tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 22 grados.

A la noche, el clima rondará los 14 grados, mientras que los vientos serán del sudoeste a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

