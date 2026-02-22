LA NACION

Clima en San Martín de los Andes hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 23 de febrero de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este lunes 23 de febrero, la temperatura rondará entre 12 y 23;

LA NACION
El pronóstico del tiempo para San Martín de los Andes para el 23 de febrero.
El pronóstico del tiempo para la ciudad de San Martín de los Andes, indica que hoy 23 de febrero el cielo estará algo nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 15 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de San Martín de los Andes se presentaría sin lluvias, y los vientos del oeste correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 23 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:20 y se pone a las 20:37.

Pronóstico del tiempo en San Martín de los Andes para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará algo nublado y los vientos del sector oeste tendrán velocidades estimadas entre 32 y 41 km/h. La temperatura pronosticada sería de 23 grados.

A la noche, el clima rondará los 19 grados, mientras que los vientos serán del sudoeste a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

LA NACION
