Clima en San Martín de los Andes hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 23 de marzo de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este lunes 23 de marzo, la temperatura rondará entre 6 y 11; la probabilidad de lluvias rondará el 10 por ciento
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El pronóstico del tiempo para la ciudad de San Martín de los Andes, indica que hoy 23 de marzo el cielo estará nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 9 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de San Martín de los Andes presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del noroeste correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 64 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 07:50 y se pone a las 19:53.
Pronóstico del tiempo en San Martín de los Andes para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará con lluvias aisladas y los vientos del sector oeste tendrán velocidades estimadas entre 32 y 41 km/h. La temperatura pronosticada sería de 11 grados.
A la noche, el clima rondará los 9 grados, mientras que los vientos serán del oeste a una velocidad de 32 y 41 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 10 y 40 por ciento para esta franja del día..
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