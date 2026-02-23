LA NACION

Clima en San Martín de los Andes hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 24 de febrero de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este martes 24 de febrero, la temperatura rondará entre 7 y 23;

El pronóstico del tiempo para San Martín de los Andes para el 24 de febrero.
El pronóstico del tiempo para la ciudad de San Martín de los Andes, indica que hoy 24 de febrero el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 12 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de San Martín de los Andes se presentaría sin lluvias, y los vientos del oeste correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 38 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:21 y se pone a las 20:36.

Pronóstico del tiempo en San Martín de los Andes para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará ligeramente nublado y los vientos del sector oeste tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 23 grados.

A la noche, el clima rondará los 17 grados, mientras que los vientos serán del oeste a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

