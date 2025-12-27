LA NACION

Clima en San Martín de los Andes hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 28 de diciembre de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este domingo 28 de diciembre, la temperatura rondará entre 7 y 22;

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para San Martín de los Andes para el 28 de diciembre.
El pronóstico del tiempo para San Martín de los Andes para el 28 de diciembre.

El pronóstico del tiempo para la ciudad de San Martín de los Andes, indica que hoy 28 de diciembre el cielo estará despejado por la mañana y la temperatura rondará entre 14 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de San Martín de los Andes se presentaría sin lluvias, y los vientos del oeste correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 32 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:16 y se pone a las 21:17.

Pronóstico del tiempo en San Martín de los Andes para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector sudoeste tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 22 grados.

A la noche, el clima rondará los 18 grados, mientras que los vientos serán del sudoeste a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

LA NACION
Más leídas
  1. Una joven argentina fue premiada por la paz en La Haya y recibió una ovación por su emotivo discurso
    1

    Una joven argentina fue premiada por la paz en La Haya y recibió una ovación por su emotivo discurso: “A los héroes de América”

  2. El Senado sancionó la ley que modifica el Régimen Penal Tributario
    2

    “Inocencia Fiscal”: el Senado sancionó la ley que modifica el Régimen Penal Tributario

  3. Hay alerta por calor extremo, tormentas y vientos fuertes: las provincias afectadas
    3

    Hay alerta naranja y amarilla por tormentas, calor extremo y vientos fuertes para este sábado 27 de diciembre: las provincias afectadas

  4. Sembraron maíz en Santa Cruz y hay fuerte expectativa por una ventaja única
    4

    Revolucionario: sembraron maíz en Santa Cruz y hay fuerte expectativa por una ventaja única

Cargando banners ...