LA NACION

Clima en San Martín de los Andes hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 29 de diciembre de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este lunes 29 de diciembre, la temperatura rondará entre 10 y 25;

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para San Martín de los Andes para el 29 de diciembre.
El pronóstico del tiempo para San Martín de los Andes para el 29 de diciembre.

El pronóstico del tiempo para la ciudad de San Martín de los Andes, indica que hoy 29 de diciembre el cielo estará algo nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 16 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de San Martín de los Andes se presentaría sin lluvias, y los vientos del sudoeste correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 14 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:17 y se pone a las 21:18.

Pronóstico del tiempo en San Martín de los Andes para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará algo nublado y los vientos del sector oeste tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 25 grados.

A la noche, el clima rondará los 24 grados, mientras que los vientos serán del sudoeste a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

LA NACION
Más leídas
  1. Salió campeón con Boca Juniors y hoy está irreconocible: el cambio de look que impactó a todos
    1

    Salió campeón con Boca Juniors y hoy a los 46 años está irreconocible: el cambio de look que impactó a todos

  2. Alerta amarilla por temperaturas extremas en el AMBA: la máxima superará los 30 grados
    2

    Hay alerta amarilla por tormentas y calor intenso en la ciudad de Buenos Aires para este domingo 28 de diciembre

  3. Brigitte Bardot, una mujer que vivió grandes amores, pero también muchas desilusiones
    3

    Brigitte Bardot, una mujer que vivió grandes amores, pero también muchas desilusiones

  4. Inhabilitan a la ex del Polaco por dejar que su hija de 12 años conduzca una camioneta
    4

    Escándalo vial: inhabilitan a la ex del Polaco por dejar que su hija de 12 años conduzca una camioneta

Cargando banners ...