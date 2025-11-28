LA NACION

Clima en San Martín de los Andes hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 29 de noviembre de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este sábado 29 de noviembre, la temperatura rondará entre 6 y 19;

  •
El pronóstico del tiempo para San Martín de los Andes para el 29 de noviembre.
El pronóstico del tiempo para la ciudad de San Martín de los Andes, indica que hoy 29 de noviembre el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 8 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de San Martín de los Andes presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del oeste correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 49 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:11 y se pone a las 20:56.

Pronóstico del tiempo en San Martín de los Andes para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará con tormentas y los vientos del sector oeste tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 19 grados.

A la noche, el clima rondará los 15 grados, mientras que los vientos serán del oeste a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 10 y 40 por ciento para esta franja del día..

