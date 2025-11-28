Clima en San Martín de los Andes hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 29 de noviembre de 2025
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este sábado 29 de noviembre, la temperatura rondará entre 6 y 19;
- 1 minuto de lectura'
El pronóstico del tiempo para la ciudad de San Martín de los Andes, indica que hoy 29 de noviembre el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 8 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de San Martín de los Andes presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del oeste correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 49 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 06:11 y se pone a las 20:56.
Pronóstico del tiempo en San Martín de los Andes para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará con tormentas y los vientos del sector oeste tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 19 grados.
A la noche, el clima rondará los 15 grados, mientras que los vientos serán del oeste a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 10 y 40 por ciento para esta franja del día..
- 1
Juicio de Cecilia Strzyzowski: terminó la audiencia para debatir las penas del clan Sena
- 2
Giro inesperado en el juicio de YPF: víctimas de terrorismo en EE.UU. buscan derribar un argumento clave de la Argentina
- 3
Franco Colapinto largará último la carrera sprint en Qatar: Oscar Piastri saldrá primero
- 4
El nuevo Senado: los libertarios ganan lugares, la rionegrina Villaverde no pudo jurar y el primer roce entre Villarruel y Bullrich