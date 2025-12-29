LA NACION

Clima en San Martín de los Andes hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 30 de diciembre de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este martes 30 de diciembre, la temperatura rondará entre 11 y 24;

  •
El pronóstico del tiempo para San Martín de los Andes para el 30 de diciembre.
El pronóstico del tiempo para la ciudad de San Martín de los Andes, indica que hoy 30 de diciembre el cielo estará algo nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 17 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de San Martín de los Andes se presentaría sin lluvias, y los vientos del sudoeste correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 21 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:17 y se pone a las 21:18.

Pronóstico del tiempo en San Martín de los Andes para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector sudoeste tendrán velocidades estimadas entre 32 y 41 km/h. La temperatura pronosticada sería de 24 grados.

A la noche, el clima rondará los 17 grados, mientras que los vientos serán del sudoeste a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

