Clima en San Martín de los Andes hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 6 de abril de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este lunes 6 de abril, la temperatura rondará entre 7 y 20; descartan lluvias durante la jornada
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El pronóstico del tiempo para la ciudad de San Martín de los Andes, indica que hoy 6 de abril el cielo estará algo nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 8 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de San Martín de los Andes se presentaría sin lluvias, y los vientos del sudoeste correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 87 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 08:06 y se pone a las 19:29.
Pronóstico del tiempo en San Martín de los Andes para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará algo nublado y los vientos del sector sudoeste tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 20 grados.
A la noche, el clima rondará los 12 grados, mientras que los vientos serán del sudoeste a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..
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