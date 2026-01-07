LA NACION

Clima en San Martín de los Andes hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 8 de enero de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este jueves 8 de enero, la temperatura rondará entre 12 y 29;

El pronóstico del tiempo para San Martín de los Andes para el 8 de enero.
El pronóstico del tiempo para la ciudad de San Martín de los Andes, indica que hoy 8 de enero el cielo estará algo nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 26 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de San Martín de los Andes se presentaría sin lluvias, y los vientos del oeste correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 25 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:25 y se pone a las 21:18.

Pronóstico del tiempo en San Martín de los Andes para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector oeste tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 29 grados.

A la noche, el clima rondará los 23 grados, mientras que los vientos serán del oeste a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del el 10 por ciento para esta franja del día..

