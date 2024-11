Así va a estar el clima el fin de semana en CABA: cuándo llueve

Clima del jueves: chaparrones por la noche

Seguirá el sobrevuelo de nubarrones en la ciudad, si bien ya no esperamos tormentas o precipitaciones sostenidas continuaremos expuestos a alguna llovizna o lluvia aislada. Se espera un comienzo con cielo mayormente nublado, viento moderado del este y mínima de 20ºC. El termómetro volverá a quedarse sin apoyo en un día con sol intermitente y viento fresco, por lo que no irá más allá de los 26ºC. Aquellos a los que les toque alguna actividad al aire libre, no subestimen el viento que podrían dejar una percepción de la temperatura más baja. La noche cerrará en 22ºC mostrando un nuevo ingreso de aire frío que podría dejarnos un cierre inestable con chaparrones antes de la medianoche y lluvias débiles por la madrugada, atención los que vuelvan tarde.

Clima del viernes: se va la humedad

El viernes anunciará el ingreso de aire frío y seco para llevarse toda la humedad, limpiar nuestro cielo, poder secar la ropa, acabar con el dolor de miles de juanetes y devolverle a las chicas la posibilidad de alisar su pelo. Se espera un comienzo con cielo despejado en una mañana a puro sol, con viento moderado del sur y mínima de 18ºC. Se prevé una tarde con cielo algo nublado, con el viento frío oficiando de lastre para que el termómetro no se dispare y alcance una máxima de 26ºC entregando otro día de calor suave. La noche no correrá riesgo en un cierre con viento moderado, cielo algo nublado y 21ºC.

Últimas horas de los nubarrones, el viernes entra un frente frío que se llevará la humedad y limpiará nuestro cielo

Clima del sábado: un día a pura primavera

El sábado ofrecerá viento desde el este para garantizar otra jornada sin sobresaltos térmicos. Se estima un día con mucho sol, con una mañana agradable, mínima de 19ºC y cielo algo nublado. La tarde mostrará muy buenas condiciones meteorológicas, conservando muchos tramos soleados y máxima de 27ºC decepcionando a quienes se ilusionaron con una tarde de pileta, pero ofreciendo registros agradables para los que quieran salir un rato. La noche no correrá riesgos en un cierre con 20ºC con más viento y nubosidad. Será la mejor jornada del fin de semana si quiere planificar actividad al aire libre.

Clima del domingo: probabilidad de tormentas aisladas

Regresará la inestabilidad el domingo con un breve ingreso de aire frío que podría dejarnos precipitaciones desde temprano. Se espera una mañana con cielo mayormente nublado, viento moderado desde el norte rotando al sur y mínima de 19ºC. Hasta las primeras horas de la tarde podríamos ser impactados por alguna tormenta, luego irá mejorando lentamente y se conservará una baja posibilidad de lluvias aisladas. Algunos modelos son un poco más optimistas y auguran que todo se corta temprano y mejora al mediodía. La tarde conservará la inestabilidad con viento del sudeste, poco sol y máxima de 25ºC. La noche marcará el retiro de los nubarrones con un importante descenso de la temperatura.

Spoiler alert: pronóstico para la semana que viene

El lunes y el martes tendremos viento de direcciones variables manteniendo al termómetro calmo con máximas de 25ºC. El miércoles volverá el viento templado para que la temperatura suba varios grados, para luego volver a ser impactados por un frente frío a la noche que podría dejarnos precipitaciones.

Eso es todo, amigos. Seguimos con mucha dinámica atmosférica, alternando tramos completamente techados por nubarrones con segmentos de cielo despejado. Hoy volverá el sol a la ciudad, puede llover hacia el final del día para que luego el viento seco se lleve todas las nubes y nos deje a partir de mañana cielo mayormente despejado hasta el sábado. El domingo se renovará el escenario de tormentas, por lo que a la hora de planificar actividad al aire libre el fin de semana, mejor el sábado. Seguirá esta gentileza térmica por varios días más y a pesar de que se intercalen algunas jornadas con máximas veraniegas, estaríamos a salvo de algún evento de ola de calor hasta mitad de diciembre.

¡Hasta la semana que viene!

Diego Angeli Por

Temas Pronóstico del tiempo