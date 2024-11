Pronóstico del clima para el AMBA: cuándo deja de llover en Buenos Aires

Clima del lunes: probabilidad de tormentas fuertes

Hoy será el día con más intensidad meteorológica de toda la semana. Un frente frío barrerá desde temprano la ciudad, lo que podría exponernos a tormentas fuertes, ráfagas de viento, actividad eléctrica y ocasional caída de granizo. Si bien se pueden esperar lluvias desde antes del amanecer, lo más activo podría darse entre media mañana y el mediodía, no subestime las alertas que se emitan. Atención aquellos que residan en el centro y sur de la provincia de Buenos Aires y en la Costa Atlántica, porque los modelos de simulación ubican a ese sector como el que sufriría más severidad. Se estima un amanecer ventoso, con cielo mayormente nublado y mínima de 21ºC. Se prevé que la inestabilidad continúe hasta la tarde, aunque con lluvias más débiles y aisladas. Atención aquellos a los que les toque moverse por la vía pública, no solo será incómodo por las lluvias, las ráfagas frías desde el sur podrían dejar una percepción mucho más baja de la temperatura. Tendremos un día de acotada amplitud térmica con el termómetro hasta los 24ºC, recién la noche traerá la paz atmosférica, sin previsión de lluvias, con el viento calmándose, las nubes corriéndose y el termómetro en 20ºC al finalizar el día.

Clima del martes: vuelve el sol

Toda la circulación de aire frío nocturna nos dejará un amanecer algo fresco para esta época, con el termómetro en 15ºC al iniciar la cuenta, con cielo parcialmente nublado y viento moderado desde el sudeste. Los últimos nubarrones se retirarán rápidamente para dejarnos cielo mayormente despejado, sumado a una rotación de veleta que le cerrará la puerta al viento del sur para anunciar la llegada de aire desde el río. El termómetro tendrá una importante recuperación con el correr de las horas —hasta 26ºC vespertinos—, lo que moldearía una tarde primaveral de sol y calor suave. La noche cerraría con viento moderado desde el este, cielo despejado y 20ºC, como para dormir tranquilos.

Clima del miércoles: tarde y noche inestables

El miércoles volverá a mostrar un amanecer fresco con 14ºC de piso térmico, cielo parcialmente nublado y viento moderado del noreste. El descenso de aire templado promoverá una rápida recuperación del mercurio hasta los 26ºC al promediar el día. Hacia la tarde se espera una lenta rotación de viento, primero desde el este para luego arribar desde el sudeste antes de la noche, lo que marcaría un importante aumento de la nubosidad y una ligera inestabilidad, incluso sin cerrarle la puerta a alguna lluvia aislada. La noche proyecta cielo mayormente nublado y 21ºC.

Clima del jueves: soleado y muy ventoso

El cuadrante sur volverá a imponerse con un considerable ingreso de aire frío y seco que limpiará nuestro cielo durante la madrugada para dejarnos un amanecer con 15ºC, viento moderado a regular y cielo mayormente despejado. Se espera un día ventoso con mucho sol, con la veleta dirimiéndose entre el este y sudeste a partir del mediodía, lo que mantendrá al termómetro muy tranquilo que volverá a entregar calor suave en una tarde con cielo ligeramente nublado y máxima de 24ºC. Desde mitad del día en adelante se esperan ráfagas frías intermitentes, especialmente a la noche, lo que obligará a abrigarse a los que vuelvan tarde.

Clima del viernes: ascenso de temperatura

La veleta seguirá muy inquieta y el viernes será el turno del viento del noreste. Se espera un amanecer con cielo parcialmente nublado, viento moderado y mínima de 16ºC. Se estima un importante descenso de aire caliente o que podría animar al termómetro a ir por una máxima de 27ºC en una jornada que mantendrá una importante cobertura nubosa. La noche no muestra sobresaltos en un cierre estable para los que quieran salir.

Borrador: clima del fin de semana

El sábado continuará el descenso de aire cálido, el viento norte y el cielo mayormente despejado harán dupla para promover una tarde de pileta con el mercurio que alcanzaría los 29ºC. El domingo espera por un nuevo frente frío que dejaría precipitaciones y un importante descenso de temperatura.

Eso es todo, amigos. Después del calor de la semana pasada con la veleta clavada en el cuadrante norte durante varios días y la alta presión que resulta en el cielo despejado, por suerte se vienen varios días con el mercurio mucho más tranquilo y sin estridencias térmicas. Esperamos un descenso promedio de 6ºC que mantendrán los ventiladores apagados y nos dejarán temperaturas muy cómodas a la hora de irnos a dormir. Las lluvias de hoy pueden llegar a arruinarle el día a alguno, pero serán muy necesarias para mantenernos distantes del déficit hídrico. No subestimen los alertas, porque podríamos ser impactados por algunos núcleos de tormenta. Celebramos que la primavera vuelva a tomar el control del termómetro y cumpla con su tarea de no anticipar al verano, de hecho, a pesar de algunos días aislados con calor intenso, no se espera un escenario de varios días seguidos de altas temperaturas hasta casi fin de mes.

¡Tengan todos una gran semana!

