Pronóstico del tiempo: cómo estará el clima durante el fin de semana del viernes 4 de agosto

Jueves: el invierno está de vuelta

Se acaba el desacato térmico de los últimos días de la mano de una entrada de aire frío que nos devolverá nuevamente al segmento de temperaturas invernales. Desde ayer ya sopla viento desde el sudeste para remover el aire caliente e instalar una masa mucho más fría. Atención aquellos que sean vulnerables a los bruscos cambios de temperatura, porque el mercurio se derrumba y no levanta. Ya el amanecer mostrará el nuevo escenario térmico y ofrecerá una mínima de 9°C, que si bien no es nominalmente fría, marca toda una diferencia con los 21°C de ayer. Se espera una jornada algo ventosa, por lo que la campera quedará puesta todo el día a los que le toque moverse por la calle, con más sol por la mañana y más nubosidad vespertina. La tarde ofrecerá 16°C, que pueden llegar a sentirse más frescos por el efecto del viento y por estar nuestro cuerpo emparentado con temperaturas mucho más altas. La noche cerrará con 12°C y será hora de volver a ponerle una manta a la cama.

Viernes: amanecer frío

El viernes sostendrá la circulación de aire frío para dejarnos un amanecer con baja temperatura, pero diferenciado de cualquier expresión polar, con el mercurio que iniciará la cuenta desde los 8°C, con viento leve y cielo algo nublado. Se espera una jornada de mucho sol, lo que permitirá sobrellevar el frío matinal con el termómetro que se recuperará hasta los 18°C para moldear una tarde muy agradable, sin viento ni frío fuerte. La noche no traerá sobresaltos: la veleta rotará al este y nos dejará un cierre con 14°C. No hay previsión de precipitaciones para los que quieran salir.

Vuelve el frío a la ciudad Archivo

Sábado: el invierno se florea

El amanecer del sábado mantendrá la impronta invernal con una mínima de 6°C, que mostrará un reingreso de aire frío que nos podría dejar baja sensación térmica, especialmente en el sector suburbano. Si bien se espera una jornada con generosos pasajes soleados, el mercurio tendrá el permanente lastre del viento este y sudeste, lo que no le permitirá progresar y recortarse en los 15°C vespertinos. Se estima una tarde fresca, pero no ventosa. Solo será cuestión de abrigarse si quieren salir, ya que el sábado será el mejor día del fin de semana para planificar actividad al aire libre. La noche cerrará fresca, con 11°C, cielo parcialmente nublado y una leve intensificación del viento.

Domingo: probabilidad de precipitaciones

La jornada dominical muestra algunas divergencias en el pronóstico. Algunos modelos señalan un día inestable que pueda dejar alguna llovizna matinal para después ofrecer cielo nublado, pero sin previsión de precipitaciones, que reservará solo el amanecer y algunas horas posteriores a la probabilidad de precipitaciones débiles y aisladas. Otros análisis son un poco más pesimistas y destacan un día inestable de punta a punta, con permanente probabilidad de lluvias aisladas, e incluso le dejan la puerta abierta a algunas tormentas matinales, por lo que deberá estar atento a nuevas actualizaciones si tiene alguna actividad en agenda al aire libre. De todas formas, si se despierta temprano con alguna precipitación, no sea pesimista, ya todo podría quedar liquidado mucho antes del mediodía. Se espera un día con mucha nubosidad y con la veleta que rotará desde temprano para anunciar algunas horas de viento desde el noreste, que servirán para que la mínima remonte hasta los 10°C. Se prevé una tarde con cielo mayormente nublado, menos fresca que las anteriores con máxima de 17°C, y una nueva rotación de viento al atardecer, que renovaría la inestabilidad y promovería un marcado descenso de temperatura hacia la noche y durante toda la madrugada.

Spoiler alert

El lunes y martes ofrecerían viento frío, por lo que el termómetro no iría muy lejos y dejaría mínimas de 7°C y máximas de 14°C, sin previsión de lluvias. El miércoles volvería el descenso de aire templado hasta el fin de semana, con un progresivo aumento de temperatura con el correr de los días.

Eso es todo, amigos. Después del escenario de calor veraniego de los últimos días, el termómetro vuelve a sincronizarse con el calendario para que el invierno regrese a la ciudad a partir de este jueves y se quede hasta mitad de la semana que viene. Mucha atención aquellos que sean vulnerables a los bruscos cambios de temperatura, porque el derrumbe térmico será considerable. El sábado volverán a prenderse las estufas y nos quedarán por delante varios amaneceres de gorro y bufanda en el corto plazo. El invierno vuelve por sus fueros y nos recuerda que todavía tiene su mandato vigente: todavía queda frío por delante.

¡Hasta la semana que viene!

