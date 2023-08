escuchar

Jueves: el invierno está de vuelta

Para hoy se espera una nueva jornada que repita las variables de los últimos días: viento frío y poco sol como para mantener atado al termómetro y darnos otro día invernal. El amanecer proyecta mucha nubosidad ―sin estimación de lluvias―, viento leve y una mínima de 8°C para que vuelva la postal matinal de gorros y bufandas. Por suerte, será un día sin ráfagas, por lo que no complicará a aquellos que anden por la calle con baja sensación térmica. La tarde se prevé nublada, pero estable, y el mercurio alcanzará solo 16°C en un ambiente fresco, pero no frío. La noche promete 12°C, gracias a la frondosa nubosidad que nos ayudará a que no caiga tanto la temperatura nocturna. A pesar de que el día ofrecerá varios pasajes con nubes cargadas y amenazantes, no hay estimación de lluvias.

Viernes: siguen el frío y las nubes

El viernes sumará otro día invernal que ofrecerá una mañana fría, con 7°C de piso térmico. Por suerte, habrá viento leve o calmo, por lo que se evitará no tener una percepción aún menor. De todos modos, seguirá el manto de nubes que nos privará del sol y desanimará al termómetro en otra jornada que mostrará una tarde algo fresca, con máxima de 17°C y cielo mayormente nublado. La noche traerá la remoción de todo el manto de nubes, lo que ayudará a una caída de temperatura nocturna más pronunciada en una noche estable con 11°C. Aquellos que quieran salir deberán abrigarse mucho, especialmente los que vuelvan tarde, porque se espera mucho frío por la madrugada.

Las mañanas de los próximos días mostrarán mínimas bajas Fabián Marelli

Sábado: vuelve el cielo despejado

Volverá el cielo despejado al estuario, que promoverá un amanecer frío con mínima de 5°C, donde el viento leve a moderado podría dejar una sensación térmica cercana al bajo cero en el conurbano. Aquellos que tengan alguna actividad muy temprano, prepárense para una mañana con un frío tremendo. Por suerte, se podrá caminar rápidamente bajo el sol, puesto que quedará por delante un día de cielo despejado o ligeramente nublado. Será un día ideal para planificar actividad al aire libre en una tarde apenas fresca, con el termómetro que entregará 16°C de máxima. Cuando se vaya el sol, el aire frío volverá a tumbar al mercurio hasta los 11°C al atardecer, y habrá un marcado descenso de temperatura hacia la medianoche y madrugada. Será otra noche donde deberán abrigarse mucho los que quieran salir.

Domingo: amanecer de pleno invierno

La mañana dominical marcará el piso térmico con el amanecer más frío de toda la semana: se espera una mínima de 4°C, como para que el invierno saque chapa ante los que se levanten temprano para comprar las facturas. El cielo limpio permitirá una rápida recuperación a media mañana. Además, serán las últimas horas de aire frío, ya que después de seis días seguidos de viento sur rotará la veleta para anunciar la llegada de aire templado que soplará débilmente desde el norte. De todas formas, no alcanzará para que la máxima se recupere de inmediato, así que se espera otra tarde algo fresca, con 16°C de plusmarca y cielo mayormente despejado, redondeando un fin de semana a pleno sol con mañanas frías y tardes agradables.

Spoiler alert

Para el lunes se espera un importante descenso de aire caliente que se mantendrá por varios días, lo que augura una semana con temperaturas en ascenso. Se estiman 17°C y 18°C para el martes, pero la temperatura irá subiendo con el correr de los días para dejarnos sin invierno a partir del miércoles. No se esperan lluvias hasta el viernes, inclusive.

Eso es todo, amigos. El invierno revalida su título con varios días seguidos de viento desde el sur, que nos dejarán mañanas de frío intenso y mucho manto de nubes. El fin de semana promete buenas condiciones meteorológicas con dos días a pleno sol que tendrán mínimas bajas, pero máximas agradables. Que no desesperen los friolentos, porque queda muy poco invierno por delante y a partir del lunes subirá progresivamente la temperatura.

¡Hasta la semana que viene!

@JopoAngeli

Temas Pronóstico del tiempo