Pronóstico del tiempo: cómo estará la semana del 24 al 30 de julio

Lunes: de vuelta al frío

Comienza la semana con una jornada de poco sol y algo ventosa, que mostrará un amanecer con ráfagas débiles, cielo mayormente nublado, baja probabilidad de precipitaciones y una mínima que le escapará al frío extremo con 10ºC de piso térmico. Quedará por delante un día ligeramente inestable, donde alguna llovizna entrecortada o lluvia aislada no desentonarían. Durante toda la jornada soplará viento desde el este para favorecer, junto a la nubosidad, a una acotada amplitud térmica que sostendrá el termómetro matinal sin aire frío, junto al manto de cúmulos bajos, y no dejará que la máxima pueda trepar sin sol ni aire templado. Se estima una tarde poco soleada en un ambiente fresco con el mercurio que llegará solo hasta los 12ºC. De todas formas, si no llueve será solo cuestión de abrigarse para los chicos que quieran aprovechar el día en sus vacaciones. La noche nos devolverá la estabilidad, ya sin estimación de precipitaciones, y calmará al viento en un cierre con 10ºC.

Martes: mínimas altas y máximas bajas

El martes copiará el patrón sinóptico del día anterior con viento del este hasta la noche y mucha nubosidad, como para que el termómetro no caiga tanto ni tampoco despegue. Se prevé un amanecer con cielo mayormente nublado, viento moderado y el mercurio que iniciará la cuenta desde los 10ºC, como para seguir alejados del frío intenso matinal. El día se proyecta algo inestable y volveremos a tener una baja probabilidad de precipitaciones por la mañana y tarde. La máxima no escapará del segmento invernal y entregará 13ºC para volver a moldear otra jornada de poca amplitud térmica. La lupa estará puesta a la noche, cuando se espera que un frente frío barra la ciudad, con probabilidad más alta de precipitaciones.

Miércoles: viento, llovizna y frío

El miércoles será la jornada a evitar para los que necesiten algún día que demande moverse por la vía pública o programar alguna actividad que implique estar a la intemperie varias horas. Se espera una jornada inestable de punta a punta, con probabilidad de lloviznas durante todo el día y viento moderado o fuerte desde el sudoeste, por lo que una campera impermeable podría ser la mejor opción a la hora de abrigarse al salir de casa. La tarde presentaría una atenuación del viento que mantendrá la circulación de aire frío, aunque ya sin ráfagas. A pesar de tenerlas todas en contra, el termómetro no caerá a valores de frío intenso vespertino y llegará a marcar 14ºC. Hacia la noche se correrá gran parte de la nubosidad y habrá un marcado descenso de temperatura.

Jueves: la mañana más fría

La mañana del jueves será el momento más frío de toda la semana. Se espera un amanecer de bajas temperaturas, con viento leve del sudeste, cielo algo nublado y una mínima que retrocederá hasta los 8ºC. Será unos de los pocos momentos soleados de la semana, dado que rápidamente se irá incrementando la cobertura nubosa antes del mediodía, con la llegada de aire templado desde el norte. La rotación de veleta no logrará que repunte la temperatura, por lo que se espera otra tarde con cielo mayormente nublado, viento leve o calmo y una máxima de solo 13ºC. La noche cerrará en 10ºC, en una jornada que no presentará previsión de lluvias a pesar de la frondosa nubosidad.

Viernes: tarde sin frío

El viernes presentará bastante sol y viento leve desde el norte, por lo que se espera que la temperatura pueda repuntar un poco a la tarde. El amanecer se mostrará frío, con 8ºC, pero sin recalculo de sensación térmica porque nuestra masa de aire se mantendrá prácticamente quieta. A partir del mediodía comenzará la revancha de los friolentos, cuando el descenso de aire caliente sea un poco más intenso y le dé un espaldarazo al termómetro para superar los 16ºC de máxima y darnos una tarde de invierno suave y sol entrecortado para que los chicos puedan disfrutar al aire libre. El aire caliente continuará circulando por la noche y madrugada, por lo que se espera una medianoche sin frío hostil ni lluvias para los que quieran salir, con el termómetro que cerará en 11ºC.

Borrador del fin de semana

El viento norte no solo se quedará para el sábado, sino que se intensificará en una jornada que mostrará mucho sol y una máxima de 17ºC o más. El domingo mantendría la circulación de aire caliente y la buena insolación con una importante recuperación de la mínima y una tarde que podría merodear los 20ºC. Empieza a tomar forma un fin de semana con poca nubosidad y temperaturas agradables: esperemos que se mantenga esta tendencia.

Eso es todo, amigos. Lo más importante es destacar que iniciamos una semana sin frío extremo ni nada polar. Eso no quita que tendremos que desandar algunos pasajes netamente invernales, pero siempre lejos de temperaturas hostiles. Las mínimas de hoy y mañana distarán con el bajo cero de la semana pasada, ahora con el mercurio que saldrá desde los 10ºC. Una de las principales características de esta semana será la permanente inestabilidad: el manto de nubes nos cuidará un poquito la mínima, aunque tengamos que resignar algo de la máxima. Se vienen días que no nos encontraran tiritando en la calle, aunque el frío y los nubarrones dominarán casi todas las jornadas

¡Tengan todos una gran semana!

