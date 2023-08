Pronóstico del tiempo: cómo estará la semana del 7 al 11 de agosto

escuchar

Lunes: mañana con ráfagas

Empieza la semana con una mañana meteorológicamente adversa para todos los laburantes que deberán enfrentarse al viento frío con baja sensación térmica. Se espera un amanecer ventoso, con cielo algo nublado y una mínima de 7ºC, que podría sentirse más fría por acción del chiflete, y en los últimos cordones del Conurbano, la percepción podría bajar a 3ºC. Se espera un comienzo del día con mucho sol, como para ayudar a sobrellevar las bajas temperaturas matinales. Desde ya será una jornada muy diferente según les toque estar o no a resguardo de las rachas: aquellos que tengan que andar por la vía pública o trabajar a la intemperie deberán abrigarse más de la cuenta. La tarde mostrará a la veleta rotando al este con una leve atenuación del viento ―que igual seguirá soplando de manera moderada a regular, pero ya sin ráfagas― algo más de nubosidad y al mercurio completamente sedado por tanta circulación de aire frío que se recortará en 14ºC, para ofrecer un día completo de pleno invierno. La noche cerrará con 8ºC y cielo parcialmente nublado.

Martes: sigue el frío

Para el martes se espera una mañana más fría, aunque menos ventosa, por lo que la percepción no será muy diferente a la del lunes, lo que obligará a todos a abrigarse mucho antes de salir de casa. Se estima un amanecer con viento moderado del este y noreste, cielo parcialmente nublado y una mínima de 6ºC, un grado menos en el sector suburbano. El resto de la jornada mostrará viento del este y poco sol, por lo que el termómetro no tendrá mucho para hacer y llegará a los 15ºC vespertinos como máximo esfuerzo. La noche mostrará una tímida recuperación, favorecida por el cielo mayormente nublado y la falta de viento frío, y el día cerrará en 11ºC. Pese a la frondosa nubosidad del atardecer y la noche, no habrá previsión de precipitaciones.

El miércoles habrá circulación de aire fresco Ezequiel Muñoz - LA NACION

Miércoles: repunta la mínima

El miércoles mantendrá la circulación de viento fresco, aunque no frío, desde el este, y eso permitirá que lentamente el mercurio se siga recuperando. Ya la mínima mostrará una distancia con los amaneceres de invierno duro, con una mínima de 10ºC, viento leve y cielo parcialmente nublado. Se prevé una jornada con sol intermitente, que alternará algunos pasajes nubosos con tramos más soleados para darle un empujoncito al termómetro y ofrecer una tarde agradable de invierno suave con la máxima que escalará hasta 17ºC. La noche también se anotará en la recuperación térmica y cerrará el día con 13ºC, cielo algo nublado y viento débil.

Jueves: probabilidad de lluvias por la noche

El jueves nos devolverá el viento norte por varias horas, por lo que seguirá la remontada del mercurio, aunque no cuente con respaldo solar. La mínima seguirá en ascenso y nos sacará del segmento de frío intenso matinal, con una mínima de 12ºC, cielo mayormente nublado y viento leve o calmo. A partir del mediodía comenzarán las desmejoras hasta llegar a una tarde ligeramente inestable, con cielo nublado y máxima de 18ºC. La atención estará centrada en el cierre del día, dado que la noche podría presentar precipitaciones débiles, más activas hacia la medianoche y madrugada por el paso de un débil frente frío. Aquellos que tengan alguna actividad nocturna o vuelvan tarde deberán estar atentos a las nuevas actualizaciones.

Viernes: vuelve el sol

El viernes nos devolverá el viento frío fuerte matinal, además del cielo despejado, por lo que podemos esperar un amanecer de 10ºC, con algunas ráfagas débiles que nos dejarán una percepción menor de la temperatura. Luego quedará por delante una mañana de sol con viento desde el este a partir del mediodía y un poco más de nubosidad vespertina en una tarde algo ventosa, pero no fría, con una máxima de 18ºC. La noche conservará el viento moderado, con una nueva rotación hacia el sur, por lo que se puede esperar un marcado descenso de temperatura desde la medianoche. Aquellos que quieran salir deberán abrigarse, a pesar que el termómetro nocturno muestre 13ºC.

Borrador del fin de semana

El sábado mostraría viento del oeste y sudoeste de manera moderada, lo que limpiaría el cielo y nos devolvería el sol. De todas formas el viento frío no dejará que el termómetro avance y mostrará 10ºC de mínima y 18ºC a la tarde. El domingo estaría ofreciendo buenas condiciones meteorológicas para la jornada electoral con la vuelta del viento norte y un descenso de aire caliente que empujaría la máxima hasta 20ºC.

Eso es todo, amigos. Se viene una semana donde el invierno estará al mando todos los días aunque solo dos jornadas se mostrarán frías: hoy lunes y mañana martes con amaneceres de baja sensación térmica y una máxima tímida. Después la temperatura irá en leve ascenso y la lupa quedará puesta en las potenciales lluvias del jueves a la noche. No tendremos estridencias térmicas de ningún tipo y, a pesar de las mínimas bajas de comienzos de semana, estaremos diferenciados de amaneceres de frío polar. Solo resta cruzar los dedos para que las primeras tendencias del domingo electoral mantengan el buen tiempo.

¡Tengan todos una gran semana!

