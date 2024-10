Pronóstico del tiempo en el AMBA: ¿cómo estará el clima este fin de semana largo?

Escuchar

Clima del jueves: otro día bajo un manto de nubes

Para hoy se espera la vuelta del viento norte para promover una tímida recuperación térmica después de la entrada de aire frío de mitad de semana. Seguirá la cobertura nubosa en todos los niveles para dejarnos un amanecer fresco, pero no frío, con cielo mayormente nublado, ligeramente inestable y con el mercurio que iniciará la cuenta en 15°C, alguna llovizna o goteo no desentonaría. Se espera viento moderado durante todo el día, aunque sin las ráfagas de ayer, lo que le permitirá al termómetro estirarse hasta 22°C en otra tarde gris con sol intermitente. A pesar de algunos tramos con mucha nubosidad baja, no se esperan precipitaciones al promediar la jornada. La noche tendrá un cierre templado con 18°C, una masa de aire cálido abarcará el estuario para dejarnos un ambiente menos fresco para los que vuelvan tarde.

Clima del viernes: tarde de sol y calor

El viernes redimirá una semana con tanto nubarrón y viento fresco para hacer las delicias de aquellos que quieran planificar alguna actividad al aire libre aprovechando el feriado. Volverá el sol en un amanecer ligeramente nublado, con viento calmo y 15°C. Quedará por delante un día con cielo mayormente limpio y con nuestra masa de aire quieta, variables que envalentonarán al termómetro a ir por 28°C vespertinos para ofrecer un verdadero batacazo térmico. Será, por lejos, la mejor tarde del fin de semana largo. La noche cerrará con 22°C con una débil entrada de aire frío que nos dejará un marcado descenso de temperatura, cuidado con salir desabrigado

Clima del sábado: probabilidad de lluvias por la mañana

Después de un viernes soleados, volverán los nubarrones para dejarnos un fin de semana inestable, pero sin frío

El sábado prevé el ingreso de un débil frente frío en la madrugada que nos dejará un amanecer inestable. Se espera un comienzo nublado, con viento moderado y 14°C. La mañana mostraría una tanda de lluvias para luego ofrecer precipitaciones más débiles y aisladas hasta poco después del mediodía, por lo que no se preocupe si tiene algún plan por la tarde. De todas formas, conservaremos el manto de nubes bajas durante el resto del día con baja probabilidad de precipitaciones. El termómetro bajará el perfil retrocediendo hasta una máxima de 21ºC para volver a sintonizarse con valores del mes de octubre. La noche parece estar a salvo en un cierre con 15ºC y viento calmo.

Clima del domingo: siguen los nubarrones

La jornada dominical tampoco estará a salvo de algunas lluvias aisladas, aunque lucirá menos inestable que el sábado. Se estima un amanecer nublado, con viento leve del noreste y mínima de 15ºC. Estaremos expuestos a lloviznas por la mañana, la falta de sol le quitará empuje al mercurio y llegará hasta los 21ºC, configurando un día de acotada amplitud térmica. A partir de la tarde la probabilidad de lluvias aisladas será más alta, de todas formas si tiene alguna actividad al aire libre, no sea pesimista. Las precipitaciones se muestran débiles y muy puntuales, por lo que todo podría quedar en nubarrones amenazantes que no condiciones ningún plan al aire libre, incluso algunos modelos comienzan a ubicar la franja más inestable recién al atardecer salvando el resto del día.

Spoiler alert: clima de la semana que viene

La semana que viene se impondría el cuadrante este sin aportes significativos de aire desde el sur o norte, lo que plantearía una neutralidad térmica con mínimas un poco más altas. El viento desde el río nos dejará varios días nubosos e inestables, pero sin las ráfagas que tuvimos durante las últimas jornadas. Podría llover el lunes y hay probabilidad de lloviznas hasta el jueves.

Eso es todo, amigos. Aprovechen los que puedan el sol del viernes porque a partir del sábado, y por tres días consecutivos, estaremos bajo un espeso manto de nubes que nos podría dejar varias tandas de precipitaciones aisladas, recuerden que será, por lejos, la mejor tarde del fin de semana largo, incluso hasta ofrecerá algunos matices veraniegos. Buenas noticias para Córdoba y todo en centro del país, después de tantas semanas de sequía e incendios forestales, volvieron las lluvias desde el pasado lunes y prometen más acumulados para los próximos días.

¡Hasta la semana que viene!

