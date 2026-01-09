LA NACION

Clima en Bariloche hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 10 de enero de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este sábado 10 de enero, la temperatura rondará entre 15 y 27;

El pronóstico del tiempo para Bariloche para el 10 de enero.
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Bariloche, indica que hoy 10 de enero el cielo estará algo nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 15 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Bariloche se presentaría sin lluvias, y los vientos del oeste correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 17 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:24 y se pone a las 21:20.

Pronóstico del tiempo en Bariloche para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará algo nublado y los vientos del sector oeste tendrán velocidades estimadas entre 32 y 41 km/h. La temperatura pronosticada sería de 27 grados.

A la noche, el clima rondará los 24 grados, mientras que los vientos serán del oeste a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

