Clima en Bariloche hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 14 de noviembre de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este viernes 14 de noviembre, la temperatura rondará entre 8 y 22;

El pronóstico del tiempo para Bariloche para el 14 de noviembre.
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Bariloche, indica que hoy 14 de noviembre el cielo estará algo nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 9 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Bariloche se presentaría sin lluvias, y los vientos del oeste correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 22 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:18 y se pone a las 20:41.

Pronóstico del tiempo en Bariloche para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector oeste tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 22 grados.

A la noche, el clima rondará los 9 grados, mientras que los vientos serán del oeste a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

