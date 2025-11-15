Clima en Bariloche hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 16 de noviembre de 2025
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este domingo 16 de noviembre, la temperatura rondará entre 1 y 17;
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Bariloche, indica que hoy 16 de noviembre el cielo estará ligeramente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 8 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Bariloche se presentaría sin lluvias, y los vientos del sudoeste correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 38 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 06:16 y se pone a las 20:44.
Pronóstico del tiempo en Bariloche para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector sudoeste tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 17 grados.
A la noche, el clima rondará los 10 grados, mientras que los vientos serán del oeste a una velocidad de 32 y 41 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..
Recomendaciones: qué hacer cuando hace frío extremo.
Se considera que hay temperaturas bajas extremas cuando la mínima puede poner en peligro la salud de las personas. En estos casos, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ofrece algunas recomendaciones para tener en cuenta:
- Tomar abundante cantidad de líquido caliente.
- Reforzar las normas de higiene para evitar el contagio de enfermedades como la gripe.
- Ventilar los ambientes del hogar para evitar la inhalación de monóxido de carbono.
- Usar ropa adecuada para bajas temperaturas.
- Mantenerse informado por las autoridades.
