LA NACION

Clima en Bariloche hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 22 de enero de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este jueves 22 de enero, la temperatura rondará entre 11 y 22;

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para Bariloche para el 22 de enero.
El pronóstico del tiempo para Bariloche para el 22 de enero.

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Bariloche, indica que hoy 22 de enero el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 13 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Bariloche presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del oeste correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 30 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:38 y se pone a las 21:15.

Pronóstico del tiempo en Bariloche para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará con lluvias aisladas y los vientos del sector sudoeste tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 22 grados.

A la noche, el clima rondará los 16 grados, mientras que los vientos serán del sudoeste a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

LA NACION
Más leídas
  1. Kicillof enfrenta amenazas de paro en el frente gremial, parte de su base de sustentación para 2027
    1

    Axel Kicillof enfrenta amenazas de paro en el frente gremial, parte de su base de sustentación para 2027

  2. El Parlamento Europeo paralizó el acuerdo con el Mercosur y lo remitió a la Justicia
    2

    El Parlamento Europeo paralizó el acuerdo con el Mercosur y lo remitió a la Justicia

  3. De Narváez, cada vez más cerca de quedarse con Carrefour
    3

    El gran candidato: De Narváez, cada vez más cerca de quedarse con Carrefour

  4. Con un gráfico, el Gobierno mostró por qué espera un boom de dólares
    4

    Vaca Muerta y el oro empujan un salto histórico en las exportaciones