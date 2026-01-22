LA NACION

Clima en Bariloche hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 23 de enero de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este viernes 23 de enero, la temperatura rondará entre 9 y 24;

El pronóstico del tiempo para Bariloche para el 23 de enero.
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Bariloche, indica que hoy 23 de enero el cielo estará algo nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 14 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Bariloche se presentaría sin lluvias, y los vientos del oeste correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 31 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:39 y se pone a las 21:14.

Pronóstico del tiempo en Bariloche para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará algo nublado y los vientos del sector noroeste tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 24 grados.

A la noche, el clima rondará los 19 grados, mientras que los vientos serán del noroeste a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

