LA NACION

Clima en Bariloche hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 25 de enero de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este domingo 25 de enero, la temperatura rondará entre 9 y 24;

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para Bariloche para el 25 de enero.
El pronóstico del tiempo para Bariloche para el 25 de enero.

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Bariloche, indica que hoy 25 de enero el cielo estará algo nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 15 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Bariloche se presentaría sin lluvias, y los vientos del oeste correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 26 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:41 y se pone a las 21:13.

Pronóstico del tiempo en Bariloche para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará algo nublado y los vientos del sector oeste tendrán velocidades estimadas entre 32 y 41 km/h. La temperatura pronosticada sería de 24 grados.

A la noche, el clima rondará los 16 grados, mientras que los vientos serán del oeste a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

LA NACION
Más leídas
  1. Elena Roger: los largos duelos, por qué no vive en el exterior y la sentencia de un famoso director que desoyó
    1

    Elena Roger: los duelos prolongados, por qué no vive en el exterior y la sentencia de un famoso director que no escuchó

  2. Jamás visto: el insólito efecto que tomó la pelota después de ser respondida por Vacherot en Australia
    2

    Jamás visto en la historia del tenis: el insólito efecto que tomó la pelota impactada por Vacherot en el Australian Open

  3. Las provocaciones de la tenista más polémica del Australian Open: besos, baile y medio Topo Gigio
    3

    Australian Open: Putintseva repitió gestos provocadores a los aficionados, fue abucheada y se defiende

  4. Primera polémica de Barracas: el “mejor árbitro del fútbol argentino” no vio una mano y River no tuvo penal
    4

    Barracas - River: la mano de Gastón Campi que ignoró el árbitro Nicolás Ramírez en favor del local