LA NACION

Clima en Bariloche hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 25 de septiembre de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este jueves 25 de septiembre, la temperatura rondará entre 6 y 18;

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para Bariloche para el 25 de septiembre.
El pronóstico del tiempo para Bariloche para el 25 de septiembre.

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Bariloche, indica que hoy 25 de septiembre el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 18 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Bariloche se presentaría sin lluvias, y los vientos del noroeste correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 46 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:31 y se pone a las 19:45.

Pronóstico del tiempo en Bariloche para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector noroeste tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 15 grados.

A la noche, el clima rondará los 12 grados, mientras que los vientos serán del norte a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

LA NACION
Más leídas
  1. Un nuevo SUV se presenta en la Argentina con foco en el confort y la tecnología
    1

    Un nuevo SUV se presenta en la Argentina con foco en el confort y la tecnología

  2. Una fintech argentina celebró 40 años en la Argentina con una acción inédita
    2

    Naranja X celebró 40 años en la Argentina con una acción inédita

  3. Un cráter gigante se abrió en pleno centro de Bangkok: evacuaciones, calles colapsadas y autos al borde del precipicio
    3

    Un cráter gigante se abrió en pleno centro de Bangkok: evacuaciones, calles colapsadas y autos al borde del precipicio

  4. Subieron bonos y acciones, bajó el dólar y se desplomó el riesgo país tras el mensaje de apoyo de EE.UU.
    4

    Subieron bonos y acciones, bajó el dólar y se desplomó el riesgo país tras el mensaje de apoyo de EE.UU.

Cargando banners ...