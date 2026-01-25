LA NACION

Clima en Bariloche hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 26 de enero de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este lunes 26 de enero, la temperatura rondará entre 8 y 24;

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para Bariloche para el 26 de enero.
El pronóstico del tiempo para Bariloche para el 26 de enero.

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Bariloche, indica que hoy 26 de enero el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 13 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Bariloche se presentaría sin lluvias, y los vientos del oeste correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 26 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:43 y se pone a las 21:12.

Pronóstico del tiempo en Bariloche para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector oeste tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 24 grados.

A la noche, el clima rondará los 20 grados, mientras que los vientos serán del oeste a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

LA NACION
Más leídas
  1. La sorpresiva ausencia de Gladys, el montaje que nunca fue y un llamado de atención a Milei
    1

    A 29 años del asesinato de José Luis Cabezas: la ausencia de Gladys, el montaje que nunca fue y un mensaje para Milei

  2. El resultado de una licitación sacude el tablero empresario argentino
    2

    El resultado de una licitación sacude el tablero empresario argentino

  3. Hay alerta amarilla por calor extremo en la Ciudad y el conurbano bonaerense: máxima de 34 grados
    3

    Hay alerta amarilla por tormentas, vientos y altas temperaturas para este domingo 25 de enero: las provincias afectadas

  4. La zona con proyectos en la que los departamentos se venden a millones de dólares
    4

    Punta del Este: La zona con proyectos en la que los departamentos se venden a millones de dólares