Clima en Bariloche hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 27 de diciembre de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este sábado 27 de diciembre, la temperatura rondará entre 9 y 19;

El pronóstico del tiempo para Bariloche para el 27 de diciembre.
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Bariloche, indica que hoy 27 de diciembre el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 11 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Bariloche presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del sudoeste correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 57 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:12 y se pone a las 21:20.

Pronóstico del tiempo en Bariloche para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará algo nublado y los vientos del sector oeste tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 19 grados.

A la noche, el clima rondará los 10 grados, mientras que los vientos serán del sudoeste a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

