Clima en Bariloche hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 3 de diciembre de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este miércoles 3 de diciembre, la temperatura rondará entre 10 y 21;

El pronóstico del tiempo para Bariloche para el 3 de diciembre.
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Bariloche, indica que hoy 3 de diciembre el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 13 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Bariloche presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del oeste correrán a una velocidad de entre 32 y 41 kilómetros por hora. La humedad sería del 58 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:07 y se pone a las 21:03.

Pronóstico del tiempo en Bariloche para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector oeste tendrán velocidades estimadas entre 32 y 41 km/h. La temperatura pronosticada sería de 21 grados.

A la noche, el clima rondará los 15 grados, mientras que los vientos serán del oeste a una velocidad de 32 y 41 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

