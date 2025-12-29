LA NACION

Clima en Bariloche hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 30 de diciembre de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este martes 30 de diciembre, la temperatura rondará entre 12 y 23;

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para Bariloche para el 30 de diciembre.
El pronóstico del tiempo para Bariloche para el 30 de diciembre.

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Bariloche, indica que hoy 30 de diciembre el cielo estará con lluvias aisladas por la mañana y la temperatura rondará entre 16 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Bariloche presenta una probabilidad de lluvia de entre 10 y 40 por ciento, y los vientos del oeste correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 19 por ciento, y la visibilidad sería regular.

El sol sale a las 06:14 y se pone a las 21:21.

Pronóstico del tiempo en Bariloche para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector oeste tendrán velocidades estimadas entre 32 y 41 km/h. La temperatura pronosticada sería de 23 grados.

A la noche, el clima rondará los 18 grados, mientras que los vientos serán del sudoeste a una velocidad de 32 y 41 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

Recomendaciones: qué hacer ante lluvias fuertes

La Organización Meteorológica Mundial define lluvia como la precipitación de partículas líquidas de agua, de diámetro mayor a 0,5 milímetros. Cuando se torna fuerte o torrencial, se trata de un fenómeno meteorológico en el cual la caída de agua es superior a los 60 mm en el transcurso de una hora. En este tipo de situaciones, se recomienda tomar algunas medidas preventivas para preservar la salud de las personas y evitar inundaciones. Para ello, el Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo (Sinagir) sugiere lo siguiente en caso de lluvias fuertes:

  • No sacar la basura y retirar objetos que impidan que el agua escurra.
  • Mantenerse alejado de zonas costeras y ribereñas.
  • Cortar el suministro eléctrico si hay riesgo de que el agua ingrese en la casa.
  • También desconectar y alejarse de artefactos eléctricos.
  • No refugiarse debajo de postes o cables de electricidad.
  • Evitar actividades al aire libre. Es mejor buscar un lugar bajo techo.
  • Evitar circular por calles inundadas o calles afectadas.
  • Si se viaja en auto, quedarse en el interior porque los automóviles ofrecen una excelente protección.
  • Informarse sobre los lugares de evacuación y sitios elevados.
  • Tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.
LA NACION
Más leídas
  1. Peronistas, radicales y macristas se unen contra Kicillof por su veto al presupuesto de los diputados bonaerenses
    1

    El veto de Kicillof al presupuesto de la Cámara de Diputados bonaerense abroquela al peronismo y a la oposición

  2. La argentina que chocó contra una moto presentó un carnet de conducir vencido en la Fiscalía
    2

    Tragedia en Punta del Este. La argentina que chocó contra una moto presentó un carnet de conducir vencido en la Fiscalía

  3. ¿A cuánto cotizan el dólar blue y el oficial este lunes 29 de diciembre?
    3

    A cuánto cotizó el dólar este lunes 29 de diciembre

  4. Los expertos anticipan cuándo volverá a llover en un momento agrícola clave
    4

    “Descompensación”: los expertos anticipan cuándo volverá a llover en un momento agrícola clave

Cargando banners ...