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Clima en Bariloche hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 7 de abril de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este martes 7 de abril, la temperatura rondará entre 6 y 20; descartan lluvias durante la jornada

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El pronóstico del tiempo para Bariloche para el 7 de abril
El pronóstico del tiempo para Bariloche para el 7 de abril

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Bariloche, indica que hoy 7 de abril el cielo estará algo nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 9 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Bariloche se presentaría sin lluvias, y los vientos del oeste correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 30 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 08:06 y se pone a las 19:28.

Pronóstico del tiempo en Bariloche para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará algo nublado y los vientos del sector oeste tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 20 grados.

A la noche, el clima rondará los 13 grados, mientras que los vientos serán del oeste a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

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