Clima en Bariloche hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 7 de diciembre de 2025
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este domingo 7 de diciembre, la temperatura rondará entre 11 y 26;
- 1 minuto de lectura'
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Bariloche, indica que hoy 7 de diciembre el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 18 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Bariloche se presentaría sin lluvias, y los vientos del oeste correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 18 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 06:06 y se pone a las 21:07.
Pronóstico del tiempo en Bariloche para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector oeste tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 26 grados.
A la noche, el clima rondará los 18 grados, mientras que los vientos serán del sudoeste a una velocidad de 0 y 2 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..
