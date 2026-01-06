LA NACION

Clima en Bariloche hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 7 de enero de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este miércoles 7 de enero, la temperatura rondará entre 11 y 27;

El pronóstico del tiempo para Bariloche para el 7 de enero.
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Bariloche, indica que hoy 7 de enero el cielo estará despejado por la mañana y la temperatura rondará entre 15 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Bariloche se presentaría sin lluvias, y los vientos del sudoeste correrán a una velocidad de entre 0 y 2 kilómetros por hora. La humedad sería del 26 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:21 y se pone a las 21:21.

Pronóstico del tiempo en Bariloche para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará ligeramente nublado y los vientos del sector oeste tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 27 grados.

A la noche, el clima rondará los 19 grados, mientras que los vientos serán del oeste a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

