Clima en Bariloche hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 7 de febrero de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este sábado 7 de febrero, la temperatura rondará entre 10 y 27;
- 1 minuto de lectura'
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Bariloche, indica que hoy 7 de febrero el cielo estará despejado por la mañana y la temperatura rondará entre 16 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Bariloche se presentaría sin lluvias, y los vientos del sudoeste correrán a una velocidad de entre 0 y 2 kilómetros por hora. La humedad sería del 36 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 06:58 y se pone a las 21:00.
Pronóstico del tiempo en Bariloche para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará ligeramente nublado y los vientos del sector oeste tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 27 grados.
A la noche, el clima rondará los 22 grados, mientras que los vientos serán del oeste a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..
