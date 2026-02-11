LA NACION

Clima en Cipolletti hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 12 de febrero de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este jueves 12 de febrero, la temperatura rondará entre 13 y 25;

El pronóstico del tiempo para Cipolletti para el 12 de febrero.
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Cipolletti, indica que hoy 12 de febrero el cielo estará algo nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 15 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Cipolletti se presentaría sin lluvias, y los vientos del oeste correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 29 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:55 y se pone a las 20:36.

Pronóstico del tiempo en Cipolletti para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará algo nublado y los vientos del sector sudoeste tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 25 grados.

A la noche, el clima rondará los 23 grados, mientras que los vientos serán del sur a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

