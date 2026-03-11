LA NACION

Clima en Cipolletti hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 12 de marzo de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este jueves 12 de marzo, la temperatura rondará entre 18 y 26; la probabilidad de lluvias rondará el 10 por ciento

El pronóstico del tiempo para Cipolletti para el 12 de marzo
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Cipolletti, indica que hoy 12 de marzo el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 21 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Cipolletti presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del noroeste correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 53 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:26 y se pone a las 19:57.

Pronóstico del tiempo en Cipolletti para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará con tormentas aisladas y los vientos del sector norte tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 26 grados.

A la noche, el clima rondará los 25 grados, mientras que los vientos serán del sudeste a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 40 y 70 por ciento para esta franja del día..

