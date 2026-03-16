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Clima en Cipolletti hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 17 de marzo de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este martes 17 de marzo, la temperatura rondará entre 12 y 20; descartan lluvias durante la jornada

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El pronóstico del tiempo para Cipolletti para el 17 de marzo
El pronóstico del tiempo para Cipolletti para el 17 de marzo

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Cipolletti, indica que hoy 17 de marzo el cielo estará algo nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 14 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Cipolletti se presentaría sin lluvias, y los vientos del oeste correrán a una velocidad de entre 32 y 41 kilómetros por hora. La humedad sería del 48 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:31 y se pone a las 19:50.

Pronóstico del tiempo en Cipolletti para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector sudoeste tendrán velocidades estimadas entre 32 y 41 km/h. La temperatura pronosticada sería de 20 grados.

A la noche, el clima rondará los 18 grados, mientras que los vientos serán del oeste a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

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