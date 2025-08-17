Clima en Cipolletti hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 18 de agosto de 2025
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este lunes 18 de agosto, la temperatura rondará entre 6 y 18;
- 1 minuto de lectura'
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Cipolletti, indica que hoy 18 de agosto el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 6 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Cipolletti se presentaría sin lluvias, y los vientos del noreste correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 55 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 08:15 y se pone a las 18:57.
Pronóstico del tiempo en Cipolletti para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector norte tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 18 grados.
A la noche, el clima rondará los 14 grados, mientras que los vientos serán del norte a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..
Otras noticias de Pronóstico del tiempo
- 1
El Presidente se impone en la lista de la provincia y Bullrich sufre un veto de Karina Milei
- 2
La islamofobia irrumpe como el nuevo campo de batalla en la política española
- 3
Pico Mónaco compartió el álbum más íntimo de su viaje a Grecia con su mujer Diana Arnopoulos y sus hijos
- 4
Impactantes imágenes de delfines del Aquarium llevaron a una denuncia de Montenegro: la explicación de la firma