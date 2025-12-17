LA NACION

Clima en Cipolletti hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 18 de diciembre de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este jueves 18 de diciembre, la temperatura rondará entre 16 y 29;

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para Cipolletti para el 18 de diciembre.
El pronóstico del tiempo para Cipolletti para el 18 de diciembre.

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Cipolletti, indica que hoy 18 de diciembre el cielo estará algo nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 18 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Cipolletti se presentaría sin lluvias, y los vientos del sudoeste correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 19 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:01 y se pone a las 20:55.

Pronóstico del tiempo en Cipolletti para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector sudoeste tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 29 grados.

A la noche, el clima rondará los 25 grados, mientras que los vientos serán del noreste a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

LA NACION
Más leídas
  1. Final de la Copa Intercontinental 2025: horario y dónde ver en directo PSG vs. Flamengo
    1

    Final de la Copa Intercontinental 2025: horario y dónde ver en directo PSG vs. Flamengo

  2. La F1 que se viene: "Para la sexta o séptima carrera, sabremos quiénes dominarán los cuatro años siguientes"
    2

    La F1 que se viene: “Para la sexta o séptima carrera, sabremos quiénes dominarán los cuatro años siguientes”

  3. ¿A cuánto cotizan el dólar blue y el oficial este miércoles 17 de diciembre?
    3

    Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza este miércoles 17 de diciembre

  4. Reforma laboral: el kirchnerismo impugnó la composición de las comisiones y amenaza con ir a la Justicia
    4

    Reforma laboral: el kirchnerismo impugnó la composición de las comisiones y amenaza con ir a la Justicia

Cargando banners ...