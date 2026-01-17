Clima en Cipolletti hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 18 de enero de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este domingo 18 de enero, la temperatura rondará entre 15 y 28;
- 1 minuto de lectura'
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Cipolletti, indica que hoy 18 de enero el cielo estará despejado por la mañana y la temperatura rondará entre 20 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Cipolletti se presentaría sin lluvias, y los vientos del noreste correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 9 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 06:26 y se pone a las 20:58.
Pronóstico del tiempo en Cipolletti para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará despejado y los vientos del sector noreste tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 28 grados.
A la noche, el clima rondará los 24 grados, mientras que los vientos serán del noreste a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..
