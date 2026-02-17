Clima en Cipolletti hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 18 de febrero de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este miércoles 18 de febrero, la temperatura rondará entre 16 y 26;
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Cipolletti, indica que hoy 18 de febrero el cielo estará algo nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 18 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Cipolletti se presentaría sin lluvias, y los vientos del sur correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 33 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 07:02 y se pone a las 20:29.
Pronóstico del tiempo en Cipolletti para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará ligeramente nublado y los vientos del sector sur tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 26 grados.
A la noche, el clima rondará los 24 grados, mientras que los vientos serán del sudoeste a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..
